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«Вашингтон» уступил «Сент-Луису». В активе Протаса результативная передача

08 января 2022 17:23
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Новости Беларуси. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ белорусский форвард Алексей Протас записал в актив ассист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Вашингтон» уступил «Сент-Луису». В активе Протаса результативная передача-1

Уже на третьей минуте хоккеист выиграл борьбу и отпасовал Спронгу, который броском в касание открыл счет. Но «Вашингтон» все равно проиграл. Всего Протас провел на льду 13 минут 24 секунды, применил один силовой прием, заработал +1 и выиграл одно из трех вбрасываний. В нынешнем сезоне в активе нашего соотечественника уже семь очков в 23 поединках.  

# Хоккей # Даниэль Спронг # Алексей Протас # Фотофакт

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