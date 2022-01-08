«Вашингтон» уступил «Сент-Луису». В активе Протаса результативная передача

Уже на третьей минуте хоккеист выиграл борьбу и отпасовал Спронгу, который броском в касание открыл счет. Но «Вашингтон» все равно проиграл. Всего Протас провел на льду 13 минут 24 секунды, применил один силовой прием, заработал +1 и выиграл одно из трех вбрасываний. В нынешнем сезоне в активе нашего соотечественника уже семь очков в 23 поединках.