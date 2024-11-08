В юниорской Лиге Онтарио результативно сыграли белорусские хоккеисты

В чемпионате юниорской Лиги Онтарио результативно сыграли отечественные хоккеисты. Несмотря на то, что команды наших нападающих проиграли, Андрей Лошко и Илья Протас пополнили свою копилку результативных баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ниагара» дома потерпела поражение от «Эри Оттерс» со счетом 3:9. Лошко сравнял счет 1:1, забросив шайбу на 8-й минуте, а также ассистировал своему партнеру на 58-й минуте. В этом матче наш хоккеист играл в центре стартового звена и завершил поединок с показателем полезности -2. Отметим, белорус – второй бомбардир команды.

«Виндзор» на домашней площадке уступил «Норт-Бэй» – 4:5. Илья Протас отличился результативной передачей на 13-й минуте, когда счет стал 1:3. Отечественный форвард завершил поединок с показателем полезности +1.