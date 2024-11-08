Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче КХЛ одержали волевую победу над «Салаватом Юлаевым», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основное время игры завершилось вничью 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов более результативными оказались «динамовцы». Особо отличился Сэм Энас, который дважды поразил ворота «Салавата Юлаева». Белорусская команда победила 3:2.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Вымучили победу. Хороший матч был, зрителям понравился. Непонятно было до самого конца. Я, в принципе, доволен, как мы играли, но все-таки нам нужно улучшать тот процент реализации тех моментов, стараться первым выходить вперед. Здесь есть кое-какие ошибки.

Следующий поединок минские «динамовцы» проведут в воскресенье на домашней площадке против череповецкой «Северстали».