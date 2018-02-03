В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде

Новости Беларуси. Ну а 3 февраля самые спортивные представители трудовых коллективов Минска собрались в Веснянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С лыжной гонки стартовала спартакиада профсоюзов. В течении всего года пройдёт 12 туров. На очереди: кроссы, заплывы и велосипедные заезды. По опыту прошлых лет в стартах участвует не менее 50 тысяч человек.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Такие спартакиады – это во-первых чувство коллектива, во-вторых – пример для всех: и детей, и взрослых, что когда человек активный – он активный всегда и здоровый.

Ирина Бестаева:

Участвую 3 год подряд, прошлые годы выигрывала, посмотрим, что будет в этом году. В этом году соперники посерьезней.

Артем Чеботарев:

Дистанция такая достаточно сложная, горки повороты. Но трасса хорошо подготовлена.