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В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде

03 февраля 2018 13:19
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Новости Беларуси. Ну а 3 февраля самые спортивные представители трудовых коллективов Минска собрались в Веснянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -1

С лыжной гонки стартовала спартакиада профсоюзов. В течении всего года пройдёт 12 туров. На очереди: кроссы, заплывы и велосипедные заезды. По опыту прошлых лет в стартах участвует не менее 50 тысяч человек.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -3

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Такие спартакиады – это во-первых чувство коллектива, во-вторых – пример для всех: и детей, и взрослых, что когда человек активный – он активный всегда и здоровый.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -6

Ирина Бестаева:
Участвую 3 год подряд, прошлые годы выигрывала, посмотрим, что будет в этом году. В этом году соперники посерьезней.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -8

Артем Чеботарев:
Дистанция такая достаточно сложная, горки повороты. Но трасса хорошо подготовлена.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -10

Нина Решецкая:
Участвовала в кроссах, плаванье, велоспорт, лыжи. Это стимулирует очень. Помогает и здоровью, и настроению. В любом возрасте не поздно заниматься.

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -12

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -14

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -16

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -18

В Веснянке собрались представители профсоюзных коллективов Минска, чтобы поучаствовать в спартакиаде -20

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Николай Белановский # Ирина Бестаева # Артем Чеботарев # Нина Решецкая

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