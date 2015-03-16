Новости Беларуси. Верх концентрации и сосредоточенности: в Стайках прошли финалы в индивидуальных и командных соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок Федерации».

Сенсаций на соревнованиях не было. Среди лучших — знакомые фамилии. У женщин на первом месте разместилась Анна Марусова, у мужчин — Павел Далидович, а у кадетов — Константин Орлов. В командных соревнованиях все так же стабильно. Лучшие — могилевская женская команда и мужская минская.

Сейчас, пока есть время до олимпиады, тренерский штаб планирует постепенно вводить в состав сборной молодежь. Перспективных лучников среди кадетов Беларуси хватает. Важно как следует присмотреться к ним на подобных соревнованиях.

Через 10 дней спортсменов ждет гран-при Европы, который пройдет в Греции, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.