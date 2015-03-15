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Чемпионат Беларуси по волейболу: БАТЭ-БГУ в 1/4 выиграл у МАПИДа со счетом 0:3

15 марта 2015 07:55
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Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по волейболу продолжаются четвертьфинальные серии. 

На таком этапе, как 1/4 финала, говорить о фаворитах и аутсайдерах той или иной дуэли не приходиться. Все понятно без слов. Так, в противостоянии МАПИД и БАТЭ-БГУ из Борисова главным вопросом было: смогут ли минчане взять верх хотя бы в одной партии. Забегая вперед, скажем, что МАПИДу это не удалось — слишком велика разница в классе у этих команд. Оттого и получается, что для борисовчан четвертьфинальная серия стала легкой прогулкой и была сродни тренировке.

Встреча в Минске 14 марта прошла по такому же сценарию, что и две предыдущие в Борисове —  МАПИД ничего не мог противопоставить сопернику и уступил 0:3. Лишь в середине заключительной трети, немного показав характер и сократив огромный отрыв. Таким образом, борисовский клуб спокойно прошел в полуфинал чемпионата,  сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Волейбол # Сергей Чесновицкий

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