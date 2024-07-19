Александра Саснович вышла в полуфинал турнира категории 250 в Будапеште

В поединке одной четвертой белоруска, занимающая 134-е место мирового топа, обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс, у которой 137-я строчка планетарного рейтинга. В первом сете преимущество было на стороне отечественной теннисистки, Вторая партия осталась уже за оппоненткой – 6:2. А в третьем, решающем отрезке, Саснович уступала – 1:4, но сумела переломить ход игры и оставила сет за собой – 6:4. Таким образом, Александра выходит в первый полуфинал WTA более чем за год и девятый в карьере.

Вечером за путевку в одной второй турнира в Испании поспорит Егор Герасимов. Его соперником будет хозяин кортов – Мигель Дамас.