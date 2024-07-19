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Женская сборная Беларуси по футболу встретится с командой Чехии в плей-офф ЧЕ-2025

19 июля 2024 14:51
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Соперником женской сборной Беларуси в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 2025 года станет сборная Чехии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по футболу встретится с командой Чехии в плей-офф ЧЕ-2025-1

Это стало известно по итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут в период с 23 по 29 октября. В случае победы наша дружина встретится с победителем пары, в которой сразятся Азербайджан и Португалия. Напомним, для того, чтобы стать участником финальной части Евро, нужно пройти два раунда стыковых матчей.

# Футбол

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