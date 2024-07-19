Женская сборная Беларуси по футболу встретится с командой Чехии в плей-офф ЧЕ-2025

Это стало известно по итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут в период с 23 по 29 октября. В случае победы наша дружина встретится с победителем пары, в которой сразятся Азербайджан и Португалия. Напомним, для того, чтобы стать участником финальной части Евро, нужно пройти два раунда стыковых матчей.