Женская сборная Беларуси по футболу встретится с командой Чехии в плей-офф ЧЕ-2025

Соперником женской сборной Беларуси в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 2025 года станет сборная Чехии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Соперником женской сборной Беларуси в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 2025 года станет сборная Чехии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Это стало известно по итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут в период с 23 по 29 октября. В случае победы наша дружина встретится с победителем пары, в которой сразятся Азербайджан и Португалия. Напомним, для того, чтобы стать участником финальной части Евро, нужно пройти два раунда стыковых матчей.