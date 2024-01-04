Прямой эфир

Игорь Криушенко возглавил БАТЭ

04 января 2024 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стал известен новый главный тренер футбольного куба БАТЭ. Спустя 16 лет команду вновь возглавил Игорь Криушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко возглавил БАТЭ-1

Ранее специалист не раз приводил борисовчан к чемпионству. А в 2007 году они под его руководством остановились в шаге от попадания в группу Лиги чемпионов. За свою карьеру Криушенко дважды признавался лучшим тренером Беларуси.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко

Другие новости рубрики

Все новости
В «Раубичах» состоялась открытая тренировка биатлонистов перед этапом Кубка Содружества
04 января 2024 15:35

В «Раубичах» состоялась открытая тренировка биатлонистов перед этапом Кубка Содружества

Солигорск примет этап чемпионата России по баскетболу 3х3
04 января 2024 13:03

Солигорск примет этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Велоспорт. Белоруска Каролина Бирюк показала лучшее время чемпионата России
04 января 2024 13:03

Велоспорт. Белоруска Каролина Бирюк показала лучшее время чемпионата России