Игорь Криушенко возглавил БАТЭ

Стал известен новый главный тренер футбольного куба БАТЭ. Спустя 16 лет команду вновь возглавил Игорь Криушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стал известен новый главный тренер футбольного куба БАТЭ. Спустя 16 лет команду вновь возглавил Игорь Криушенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее специалист не раз приводил борисовчан к чемпионству. А в 2007 году они под его руководством остановились в шаге от попадания в группу Лиги чемпионов. За свою карьеру Криушенко дважды признавался лучшим тренером Беларуси.