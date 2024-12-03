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Эвелина Ласкевич вышла во второй круг теннисного турнира WTA-100 в Дубае

03 декабря 2024 14:02
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Эвелина Ласкевич пробилась во второй круг теннисного турнира WTA-100 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии наша спортсменка прошла россиянку Екатерину Яшину. Особенно острой была борьба в первом сете. Девушки добрались до тайбрейка, где сильнее оказалась белоруска – 8:6. Дальше все было значительно проще. Во втором отрезке соперница перестала сопротивляться. Ласкевич победила всего за 24 минуты 6:0 и составила компанию по 1/8 финала Юлии Готовко. А вот Алену Фалей постигла неудача.

# Теннис

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