Эвелина Ласкевич вышла во второй круг теннисного турнира WTA-100 в Дубае

Эвелина Ласкевич пробилась во второй круг теннисного турнира WTA-100 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии наша спортсменка прошла россиянку Екатерину Яшину. Особенно острой была борьба в первом сете. Девушки добрались до тайбрейка, где сильнее оказалась белоруска – 8:6. Дальше все было значительно проще. Во втором отрезке соперница перестала сопротивляться. Ласкевич победила всего за 24 минуты 6:0 и составила компанию по 1/8 финала Юлии Готовко. А вот Алену Фалей постигла неудача.