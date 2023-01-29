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В Раубичах проходит заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону

29 января 2023 08:23
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Новости Беларуси. В Раубичах 29 января заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. В расписании две гонки с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Раубичах проходит заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону-1

Мужчины отправятся на дистанцию в 12:10. Основное внимание, безусловно, будет приковано к лидеру нашей сборной Антону Смольскому. На этом этапе он уже завоевал две награды: бронзу спринта и серебро пасьюта. И есть все шансы увидеть спортсмена на пьедестале почета в третий раз.

В Раубичах проходит заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону-4

А в женской гонке бороться за медаль будет Динара Алимбекова-Смольская. Для нее пятый этап тоже проходит успешно. По итогам спринта биатлонистка заняла второе место, а вот в гонке преследования она стала чемпионкой. Женщины выйдут на дистанцию сегодня в 14:00.

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# Биатлон # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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