Женская сборная Беларуси успешно выступила на молодёжном чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная Беларуси радует болельщиков успешным выступлением на молодежном чемпионате Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Представительные соревнования проходят в Албании.

Вечером 12 марта копилка нашей команды пополнилась двумя золотыми наградами. В весе до 65 килограммов равных не было Ксении Терене. В финале белоруска справилась с венгеркой Энико Элекеш. Ранее чемпионкой Европы стала Арина Мартынова – в категории до 57. В решающем поединке наша спортсменка не оставила шансов Алине Филиппович из Украины со счетом 8:2. Также накануне бронзовым призером турнира стала Виктория Волк – в весе до 53 килограммов.