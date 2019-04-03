Белорусские пляжные волейболисты о Европейских играх: «Быть как минимум в призёрах»

После победы на прошлогоднем минском этапе Евролиги и успешном выступлении в суперфинале-2018, где мы были пятыми, национальная команда Беларуси в континентальном рейтинге расположилась на восьмой позиции. Это говорит о неплохих шансах на призовое место. Кстати, подготовка к главному старту года идет полным ходом.

Новости Беларуси. Белорусские игроки в пляжный футбол на II Европейских играх рассчитывают войти в тройку лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Миранович, защитник сборной Беларуси по пляжному футболу: После этапа, который прошел в Минске, я думаю, что у нас был хороший результат и люди знают, что такое пляжный футбол и на что мы способны на Европейских играх. Быть как минимум в призерах.

Алексей Сычев, председатель Федерации пляжного футбола Беларуси:

Начиная с прошлого года началась подготовка. Очень большое достижение - строительство национального стадиона для пляжных видов спорта. Этот стадион соответствует всем международным нормам.

Команда сточки зрения федерации и тренерского штаба находится в хорошей физической готовности, а к моменту Европейских игр должна быть на пике совей активности для того, чтобы достойно выступить на них.