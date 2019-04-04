Бронза у БГК имени Мешкова, золото – у «Вардара». Подводим итоги «Финала четырёх»

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова завершил свое выступление в очередном сезоне гандбольной SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Финал четырех» турнира проходит в Бресте. «Синие» снова не смогли добраться до главного финала турнира и сражались в матче за бронзу. В соперниках был хорватский «Нексе». Первый тайм целиком остался за «мешковцами» – 12:8. Во второй части матча команда Маноло Кадэнаса продолжала контролировать ход поединка и наращивать свое преимущество в матче. Итоговый счет 24:19.