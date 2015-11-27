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В последнем домашнем матче в Лиге Европы ФК «Динамо-Минск» обыграл чешскую «Викторию» – 1:0

27 ноября 2015 17:36
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Новости Беларуси. Накануне в Борисове состоялось сражение минского «Динамо» и чешской «Виктории» (Пльзень) в рамках Лиги Европы. Перед этой игрой у «бело-голубых» было крайне мало поводов для гордости – они потерпели поражения по всех четырех матчах группы «I» и забили соперникам лишь один гол. Впрочем, «Виктория» в нынешнем розыгрыше также не блещет: чешский клуб занимает в квартете предпоследнее место.

Долгое время матч напоминал перетягивание каната, но в самой концовке фортуна все же улыбнулась хозяевам. Уже в компенсированное время защитник Ян БарАнэк сфолил в своей штрафной на Бечирае и «Динамо» получило право на пенальти. Его взялся исполнять Ненад Адамович. Удар с «точки» голкипер гостей отразил, но вот с добиванием серба не совладал – 1:0.

Таким образом, подопечные Вука Рашовича разжились своими первыми очками в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ненад Адамович, игрок ФК «Динамо-Минск»:
Я сразу видел, что вратарь угадал, куда я буду бить, и сразу ждал, куда мяч попадет. И сразу отреагировал. Я просто не боялся перед пенальти, чувствовал, что забью, и забил.

Владимир Корытько, игрок ФК «Динамо-Минск»:
В групповой стадии хотелось бы намного лучше. Поймите, что опыт не просто так возьмется из ниоткуда. Его нужно приобретать. И не важно, сколько кому лет. Даже не в годах тут дело. Тут дело в общекомандном опыте. Я думаю, что он получен.

# Футбол Беларуси # Ненад Адамович # Владимир Корытько

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