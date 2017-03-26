В первом матче финальной серии Кубка Беларуси по хоккею «Юность» дома уступила «Неману»

Новости Беларуси. Под сводами «Чижовка-Арены» в субботу началась финальная серия отечественной хоккейной Экстралиги. Кубок оспаривают минская «Юность» и гродненский «Неман».

В первой игре подопечные Михаила Захарова не смогли забросить ни разу, а вот хоккеисты с западных рубежей Беларуси сделали это дважды. Во втором периоде свою фамилию записал на табло Александр Жидких, в третьем его примеру последовал Сергей Малявко.

26 марта во втором поединке серии «Юность» попытается взять реванш. Начало игры – в 19:30, все там же, на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».