Как юношеская сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира, который пройдет в апреле в Словакии

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею (составленная из игроков не старше 18 лет) продолжает в Раубичах подготовку к чемпионату мира в своей возрастной категории. Его с 13 по 23 апреля примет Словакия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прямо сейчас под началом Юрия Файкова три десятка штыков. К моменту отправления на завершающий сбор в Чехию состав предполагается основательно проредить. Ну, а на чемпионат мира поедут лишь 20 полевых и 3 вратаря.

Все, кого хотел бы видеть в сборной Юрий Файков – в строю. Исключение – Максим Сушко, капитан сборной на прошлогоднем домашнем чемпионате мира в дивизионе Б. Вместе с клубом лиги Онтарио Оуэн Саунд Аттак белорус сейчас штурмует вершины плей-офф. С тем, оставлять ли для Сушко место в составе Файков пока не определился.

А вот нападающий Эдмонтон Ойл Кингс Артем Балтрук уже прилетел из-за океана и попал с корабля на бал. Сборная сейчас готовится в режиме трехразовых тренировок.

На групповом этапе чемпионата мира соперниками белорусов будут американцы, чехи, шведы и россияне. В случае непопадания в плей-офф, куда выходят четыре сборные, нашим парням предстоят игры релегейшн-раунда за право остаться в элите.