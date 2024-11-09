Кубок Президентского спортивного клуба завершается в Минске

На льду «Чижовка-Арены» завершается Кубок Президентского спортивного клуба. В первом матче дня юношеская сборная Беларуси встречалась с юниорской командой Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В концовке третьего периода счет был ничейный – 2:2. За минуту до окончания основного времени поединка Илья Кулаков вывел белорусов вперед, а затем в пустые ворота шайбу отправил Кирилл Сливко. Победа дружины Андрея Ращинского – 4:2.

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси (U17):

Радость и огромные эмоции, потому что конечный результат большого объема действий на площадке. Ребята в меру своих сил старались, соперник оказывал большое давление. В третьем периоде мы не очень справлялись, в большей мере приходилось думать об обороне. Но сумели выстоять.