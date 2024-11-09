Прямой эфир

Кубок Президентского спортивного клуба завершается в Минске

09 ноября 2024 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На льду «Чижовка-Арены» завершается Кубок Президентского спортивного клуба. В первом матче дня юношеская сборная Беларуси встречалась с юниорской командой Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Президентского спортивного клуба завершается в Минске-1

В концовке третьего периода счет был ничейный – 2:2. За минуту до окончания основного времени поединка Илья Кулаков вывел белорусов вперед, а затем в пустые ворота шайбу отправил Кирилл Сливко. Победа дружины Андрея Ращинского – 4:2.

Кубок Президентского спортивного клуба завершается в Минске-3

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси (U17):
Радость и огромные эмоции, потому что конечный результат большого объема действий на площадке. Ребята в меру своих сил старались, соперник оказывал большое давление. В третьем периоде мы не очень справлялись, в большей мере приходилось думать об обороне. Но сумели выстоять.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Двукратная серебряная призёрка ЧМ по лыжным гонкам Валентина Бирило поделилась своей историей успеха
09 ноября 2024 14:43

Двукратная серебряная призёрка ЧМ по лыжным гонкам Валентина Бирило поделилась своей историей успеха

«Днепр» лишился шансов остаться в элитном дивизионе ЧБ по футболу
09 ноября 2024 13:19

«Днепр» лишился шансов остаться в элитном дивизионе ЧБ по футболу

Молодёжная команда России заняла третье место на турнире по гандболу в Могилёве
09 ноября 2024 13:12

Молодёжная команда России заняла третье место на турнире по гандболу в Могилёве