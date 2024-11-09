Двукратная серебряная призёрка ЧМ по лыжным гонкам Валентина Бирило поделилась своей историей успеха

Две тренировки в неделю, 20 километров каждый день, соблюдение режима и полный вперед. Сегодня в объективе телекамер Валентина Бирило, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам. Девушка с детства передвигается на коляске. Однажды увидев старые лыжи в гараже отца, она захотела освоить их. Путь к успеху был непростым, но благодаря целеустремленности и упорству Валентина добилась достойных результатов в спорте.

Валентина Бирило, спортсмен-инструктор РЦОП по инвоспорту, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам: Я видела, как все ребята, друзья моих братьев и сестер, катались на лыжах. Я все время тоже какие-нибудь палки брала и пыталась на коляске во дворе что-то вошкаться. Я до 6 класса обучалась на дому, и в перерывах, когда учителя приходят, я выходила на улицу, когда были большие сугробы, и брала палки какие-нибудь в руки. И все, и хотела.

И ведь поехала! После 6 класса девушка стала учиться в Осиповической спецшколе-интернате, где проводили соревнования между учебными заведениями. Там Валентина познакомилась с главным судьей лыжных состязаний. Эта встреча в корне изменила ее жизнь. Юрий Буранов стал ее тренером и наставником. Она – его гордостью.

Юрий Буранов, тренер, преподаватель РЦОП:

Два раз на чемпионате мира, серебро и бронзу. Потом стала чемпионкой Европы, три гонки выиграла. Добродушная, всегда улыбчивая. Она любит проработать, добивается как раз успехов.

Позади 14 лет в спорте, десятки соревнований и множество наград. Валентина объехала полмира, побывала во Франции, Италии, Армении и других странах. Останавливаться на достигнутом не собирается. Вспоминает свои первые старты, словно это было вчера.