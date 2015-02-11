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В Новополоцке состоялся 13-й турнир памяти Николая Генова

11 февраля 2015 09:11
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Новости Беларуси. В Новополоцке, который по праву считается Меккой белорусского воднолыжного спорта, состоялся 13-й турнир памяти Николая Генова. Именно с его лёгкой руки водные лыжи стали визитной карточкой города.

В 2015 году в соревнованиях, помимо белорусских спортсменов, приняли участие гости из России и Польши. Результаты получились довольно предсказуемыми. Львиная доля медалей досталась новополоцким спортсменам. Так, в группе до 15 лет лидерами стали Ирина Хухрякова и Кирилл Лапковский. В группе «оупен» золото завоевали Екатерина Киселёва и Антон Антонов. Среди ветеранов не было равных Марине Боровской и Василию Кононову, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Спортивные соревнования # Владимир Генов

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