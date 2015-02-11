В Новополоцке состоялся 13-й турнир памяти Николая Генова

Новости Беларуси. В Новополоцке, который по праву считается Меккой белорусского воднолыжного спорта, состоялся 13-й турнир памяти Николая Генова. Именно с его лёгкой руки водные лыжи стали визитной карточкой города.

В 2015 году в соревнованиях, помимо белорусских спортсменов, приняли участие гости из России и Польши. Результаты получились довольно предсказуемыми. Львиная доля медалей досталась новополоцким спортсменам. Так, в группе до 15 лет лидерами стали Ирина Хухрякова и Кирилл Лапковский. В группе «оупен» золото завоевали Екатерина Киселёва и Антон Антонов. Среди ветеранов не было равных Марине Боровской и Василию Кононову, сообщили в программе «СТВ-спорт».