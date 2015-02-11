Результаты матчей чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд 10 февраля

Новости Беларуси. В Минске, Витебске и Гомеле 10 февраля были сыграны очередные поединки мужского баскетбольного первенства. Подробности столичной дуэли и результаты других игр — в сюжете Ярослава Писаренко, сообщили в программе «СТВ-спорт».

После того, как у студентов БГУ заканчивается пара физкультуры, на их спортивном комплексе «Университетский» проходит чемпионат Беларуси по баскетболу. Гости к команде БГУ пожаловала лидер чемпионата — «Гродно-93». Зрителей на этот матч пришло немного. Во-первых, с точки зрения интриги, эта игра представляла мало интереса, во-вторых, сам спорткомплекс просто не способен вместить много зрителей.

Команды БГУ и «Гродно-93» относятся к разным весовым или, точнее сказать, к возрастным категориям. Игроки гостей старше и опытнее, благодаря чему эта дружина находится на вершине турнирной таблицы.

С первых минут матча стало понятно, что гродненцы играют сильнее и увереннее своего противника. В итоге «Гродно-93» одержал победу — 84:71.

Также в этом туре «Рубон» обыграл «Борисфен-Каласы» — 100:91, а младший состав минских «Цмоков» одолел «ГОЦОР-Сож» — 84:75.