Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия этого неофициального первенства состоится уже завтра на льду «Чижовка-Арены». В третий день января пройдут и первые матчи. Традиционно, участие в турнире принимает команда главы нашего государства. И первым соперником белорусской дружины станет сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Матчи обещают быть зрелищными. Ведь среди игроков – много бывших профессиональных хоккеистов. Алена Сырова знакомилась с командами.

Алена Сырова, СТВ:

Это уже добрая традиция для журналистов: в первые дни Нового года встречать гостей рождественского турнира. Уже завтра первые дуэты соперников скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены», а сегодня они попутчики, и здесь в Национальном аэропорту Минск как никогда высокая концентрация хоккеистов. Узнать любителей самого мужского зимнего вида спорта, конечно, проще простого – баулы с амуницией выдают даже самых скромных из хоккеистов, которые с момента завершения профессиональной карьеры, от такого внимания прессы успели отвыкнуть.

О нападающем сборной Швейцарии – Марко Келлере еще до дебютного выхода на лед Рождественского турнира, абсолютно точно можно сказать: формат. У себя на родине он активно выступает в дивизионе любительского Чемпионата Швейцарии. А в этом году вышел на интернациональный уровень и удостоился чести усилить дружину своей страны на 15 турнире любителей хоккея с шайбой.

Марко Келлер, нападающий сборной Швейцарии:

Я очень рад участвовать в турнире, не терпится посмотреть, как будут играть другие сборные, кто сможет показать хорошую игру. Я очень много слышал о Рождественском турнире от моих коллег по команде, которые приезжали сюда уже несколько раз, они рассказывали все только хорошее, что всегда с удовольствием участвуют.



Как, например, Ромер Маттионе. Экс-игрок национальной сборной и чемпион Швейцарии, так и не смог расстаться с хоккеем и сегодня он самый возрастной, вернее самый опытный из любителей в своей команде. На турнире в Минске уже в четвертый раз и в этом году надеется, побороться с лучшими. Но для этого нужно стать сильнейшими в своей группе - обыграть Словаков и Россиян.

Ромер Маттиони, нападающий сборной Швейцарии:

Обычно, белорусы лучшие. Вот в предыдущие годы, как-то доводилось играть против вашей сборной, и это было здорово. Но может быть в этом году мы встретимся с Беларусью в финале?

То, что эти слова не просто лесть в адрес принимающей стороны – красноречивее всего говорят факты. Белорусская дружина, в составе которой ежегодно на лед выходит и наш Президент, 11 раз становилась лучшей, лишь трижды уступив россиянам.

В этом году за приз Президента будут бороться 12 команд. Дебютируют на турнире сборные Международной федерации хоккея и Балтики – они, к слову, приедут в Минск лишь завтра, а вот хоккеисты из ОАЭ, прилетели первыми. Кстати, в этой теплой стране в последние годы активно развивают зимний хоккей и в нынешнем году дружина планирует дать серьезный бой. Первым соперником станет сборная Балкан.

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате Все без исключения игроки не смотря на опыт пребывания в Минске, стараются как можно скорее опробовать лед. все же никто не хочет оплошать перед десятью тысячами зрителей на «Чижовка-Арене». Спортивный интерес к красивому, зрелищному хоккею и жажда побед с годами не гаснет.

Лоран Мюллер, нападающий сборной Швейцарии:

Я завершил свою карьеру 10 лет назад, поэтому подобный турнир – хорошая возможность вновь почувствовать себя в деле. Спасибо вам и вашей стране за такую возможность. В Беларуси я впервые и об этом узнал от друзей. Ребята пригласили в команду, я подумал, почему бы и нет. Много хорошего слышал об арене, качестве льда, высокой организации, поэтому предвкушаю много положительных эмоций.