В футбольном манеже завершился турнир среди юношеских команд MINSK CUP-2023

В турнире участвовали восемь дружин. По два коллектива из Минска и Бреста, представители Гродно, Солигорска и Гомеля, а также команда из России. Минчане одержали победы во всех матчах группы «А», а затем в финале уверенно выиграли у брестской дружины «Центр футбола» со счетом 6:0.

Алексей Сыто, заместитель председателя по основной деятельности ФК «Минск»:

Традиционно Академия футбольного клуба «Минск» является сильной школой. Поэтому я очень рад, что эти ребята (им еще по 13 лет, им еще расти и расти) так хорошо представляют нашу академию. Ничего не может быть лучше для молодых ребят, чем игровая практика. Именно в играх они растут и совершенствуются. Все, что они делают на тренировках, потом стараются реализовать в играх.

Отметим, ежегодные турниры собирают детей и юношей, занимающихся футболом, в мае и декабре. Основная задача стартов – дать шанс молодым и амбициозным футболистам проявить себя и выйти на новый профессиональный уровень.