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В Минске завершился международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

21 ноября 2022 13:17
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Новости Беларуси. Медально выступили белорусские борцы греко-римского стиля на турнире в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева-1

20 ноября завершились международные соревнования памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. В копилке наших атлетов 11 наград. Единственное золото завоевал Александр Леончик в весовой категории до 67 килограммов.

Отметим, что данный старт традиционный и проходил уже в 29-й раз. А боролись за медали сильнейшие греко-римляне из Беларуси, России и других стран СНГ.

# Греко-римская борьба # Олег Караваев # Александр Леончик # Фотофакт

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