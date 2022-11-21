В Минске завершился международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

Новости Беларуси. Медально выступили белорусские борцы греко-римского стиля на турнире в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

20 ноября завершились международные соревнования памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. В копилке наших атлетов 11 наград. Единственное золото завоевал Александр Леончик в весовой категории до 67 килограммов.

Отметим, что данный старт традиционный и проходил уже в 29-й раз. А боролись за медали сильнейшие греко-римляне из Беларуси, России и других стран СНГ.