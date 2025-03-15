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В Минске завершился кубок Беларуси по бадминтону

15 марта 2025 18:04
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В Минске прошли финальные поединки кубка Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день турнира стали известны победители в мужском и женском разрядах.

В Минске завершился кубок Беларуси по бадминтону-1

В поединке за золото у девушек на корте встретились две принципиальные соперницы – Марина Янбаева и Софья Яновская. Спортсменки национальной сборной уже не первый год спорят за лидерство. Поэтому интрига держалась до последних минут. Девушки обменялись выигранными партиями, но победную точку поставила Яновская. У мужчин победу одержал Михаил Макаров.

В Минске завершился кубок Беларуси по бадминтону-3

Софья Яновская, победительница турнира:
Мы с Мариной считаемся лидерами белорусского бадминтона. Она первая ракетка, я вторая. У нас борьба уже очень давно идет. Мы любим играть по три партии, чаще всего это так бывает. Упорство, мотивация, рвение к победе. Хотелось доказать, что все-таки я сильнее.

В Минске завершился кубок Беларуси по бадминтону-5

Анатолий Хмарук, главный судья турнира:
Уже на стадии выхода в четыре были непредсказуемые результаты. И это говорит о том, что конкуренция выросла. Выкладываются на все 100, потому что соревнования являются критерием отбора в сборную. Поэтому здесь не выкладываться нельзя.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены нашей страны, включая ближайший резерв. Теперь национальная команда готовится к ряду стартов в России.

# Спортивные игры # Спортивные соревнования

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