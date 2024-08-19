Белорусские гребцы забрали всё золото на дистанции 5 000 метров «Кубка Доброй воли»

Впечатления от Олимпиады и планы на будущее – поговорили с призёром ОИ-2024 Евгением Золотым

Обладатель олимпийского серебра Евгений Золотой плавно вкатывается в новый сезон. Атлет, как и вся национальная команда по академической гребле, находится на гребном канале в Бресте, на самой лучшей базе, как считают сами спортсмены. Программа «Спорттаймер» отправилась в город над Бугом, чтобы побес