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Белорусские гребцы забрали всё золото на дистанции 5 000 метров «Кубка Доброй воли»

19 августа 2024 16:20
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93 медали. Таков общий итог выступления Сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Москве на «Кубке Доброй воли», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы забрали всё золото на дистанции 5 000 метров «Кубка Доброй воли»-1

В соревнованиях участвовали взрослые спортсмены, молодежь и юниоры. Заключительный день принес нам сразу семь побед. К слову, земляки забрали все золото на дистанции 5 000 метров. Лучшими стали Ольга Климова, Владислава Скриганова, Иван Потапенко и Олег Юреня.

# Гребля

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