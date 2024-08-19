Белорусские гребцы забрали всё золото на дистанции 5 000 метров «Кубка Доброй воли»

93 медали. Таков общий итог выступления Сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Москве на «Кубке Доброй воли», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
93 медали. Таков общий итог выступления Сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Москве на «Кубке Доброй воли», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях участвовали взрослые спортсмены, молодежь и юниоры. Заключительный день принес нам сразу семь побед. К слову, земляки забрали все золото на дистанции 5 000 метров. Лучшими стали Ольга Климова, Владислава Скриганова, Иван Потапенко и Олег Юреня.