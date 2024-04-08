В Минске стартовали ежегодные соревнования по гандболу «Стремительный мяч»

Будущие звезды гандбола вступили в борьбу на ежегодных соревнованиях «Стремительный мяч». Сильнейших определяют 12 женских команд со всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлые годы в турнире участвовали сборные дружины областей и столицы. В этом правила изменились: принять участие могут представители детско-юношеских спортивных школ. Такие нововведения усилили конкуренцию и дали шанс проявить себя всем командам. Предварительный этап пройдет по круговой системе. Победители у девушек определятся в субботу, 13 апреля.

Василий Левчук, старший тренер – начальник национальной команды Беларуси по гандболу: Это очень важно, потому что соревнований мало не бывает. Любая соревновательная практика – это лучше, чем рутинная тяжелая работа во время тренировочного процесса. Дети сюда приезжают, общаются с другими детьми из других регионов, перенимают все лучшее, что есть у их соперников. Показывают, чему они научились во время тренировочного процесса. И соревнования – это праздник гандбола. И «Стремительный мяч» – тоже праздник.

«Стремительный мяч» – соревнования, которые проводятся традиционно с 2007 года. На турнире у ребят есть шанс проявить себя и в будущем пополнить ряды сборной. Этот проект реализуется при поддержке Белорусской федерации гандбола, Министерства спорта и туризма, а также Президентского спортивного клуба.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:

Для Президентского спортивного клуба очень важно поддерживать такие виды спорта, как гандбол, футбол и другие. Особенно в том возрасте, в котором ребята могут проявить свои лучшие качества и поучаствовать в соревнованиях, таких как «Стремительный мяч» и других. Мы готовы в будущем поддерживать эти соревнования, развивать их в лучшем направлении.

На следующей неделе в борьбу вступят юноши. На старт заявились 24 команды. Продлятся игры до 20 апреля.