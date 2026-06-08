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«Минск» продолжает успешно выступать на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу

08 июня 2026 18:35
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«Минск» продолжает успешное выступление в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Соревнования проходят в португальском Назаре, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Во втором поединке группового этапа белорусский клуб не оставил шансов соперникам из финского «Хобби». Соотечественники с первых минут захватили инициативу и на протяжении всего матча значительно превосходили своих оппонентов, наращивали преимущество и довели его до разгромного. Как итог – 14:3 в пользу подопечных Дмитрия Камзолова. 

В составе победителей по четыре мяча забили Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, дубли оформили Гавриил Гаврилов и Никита Чайковский. Благодаря крупной виктории наша команда укрепила лидерские позиции в своем квартете. В стартовом противостоянии, напомним, чемпионы Беларуси одолели немецкий «Бич Ройялс».

9 июня наши парни завершат первый раунд встречей с французским «Монпелье».

# Футбол

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