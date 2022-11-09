КХЛ. Минское «Динамо» нанесло поражение «Спартаку»

Минское «Динамо» принимало «Спартак» в очередном матче чемпионата КХЛ. Оба коллектива отчаянно пытаются застолбить место в плей-офф. Соответственно, конкурента нужно обязательно побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проблема в том, что подобный ход мыслей был как у белорусов, так и у россиян.

До стартового вбрасывания немного выше шансы на викторию были у наших представителей. Здесь и победная серия из двух матчей, и поддержка трибун. Но не стоит забывать, что в первом рандеву «Спартак» обыграл «Динамо». Именно приезжие хоккеисты лучше выглядели по итогам первого периода. Они как минимум дважды могли открывать счет, обстучав обе штанги и перекладину. Но стартовые нули на табло к нашему счастью не поменялись. Дебют второго отрезка выдался грязным. Команды часто удалялись. И когда на площадке было по четыре полевых игрока у нас отличился Алистров. Счет 1:0 продержался недолго. Спустя пару минут экс-динамовец Шейн Принс восстановил паритет.