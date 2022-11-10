Алексей Протас провёл 15-й матч в новом сезоне НХЛ

В ночь на 10 ноября белорусский форвард Алексей Протас провел свой 15-й матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Вашингтон», за который выступает наш соотечественник, уступил «Питтсбургу» – 1:4.

Протас играл в четвертой тройке нападения, провел на льду 11 минут и 11 секунд и нанес один бросок по воротам соперника. Всего в 15 встречах на счету белоруса 3 балла.