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Алексей Протас провёл 15-й матч в новом сезоне НХЛ

10 ноября 2022 11:11
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В ночь на 10 ноября белорусский форвард Алексей Протас провел свой 15-й матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Вашингтон», за который выступает наш соотечественник, уступил «Питтсбургу» – 1:4.  

Алексей Протас провёл 15-й матч в новом сезоне НХЛ-1

Протас играл в четвертой тройке нападения, провел на льду 11 минут и 11 секунд и нанес один бросок по воротам соперника. Всего в 15 встречах на счету белоруса 3 балла.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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