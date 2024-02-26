Минское «Динамо» узнало соперника по плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» узнало соперника по первому раунду плей-офф КХЛ. Вне зависимости от исхода сегодняшнего противостояния со «Спартаком», «зубрам» предстоит помериться силами с московскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они досрочно выиграли регулярный сезон. В нынешнем розыгрыше соперники встречались четыре раза. Побеждали исключительно россияне. Причем дважды со счетом 4:1 и дважды – 2:1. Кроме того, в плей-офф Кубка Гагарина пути команд пересекались в 2011 году. Представители Белокаменной забрали серию всухую. Текущий нокаут-раунд начнется 1 марта.