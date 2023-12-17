В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике Baby Cup – 2023

Носики смотрят вниз, тянутся к полу, так что болят пальчики и это нормально. В современной художественной гимнастике нет места эмоциям. Здесь только одна цель – победа. И хотят победить все, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Влада Степанова, в далекие 2000-е была участницей Baby Cup, ее номер назывался «Паучки» и ей было не больше, чем сейчас ее воспитанницам. Сегодня Влада – тренер СДЮШОР БФСО «Динамо», а там, как известно, готовят исключительно профессионалов.

Влада Степанова, тренер СДЮШОР БФСО «Динамо» по художественной гимнастике:

У нас были комбинезоны, и были пришиты еще лапки. Было мило. Очень волновались с девчонками. Тряслись коленки. Но мы смогли – выиграли призовые места. Всегда Baby Cup для детей – очень яркое воспоминание будет. Это всегда очень масштабное мероприятие. Несмотря на то, что я тренер, у меня мандраж с вечера, но я стараюсь не показывать этого.