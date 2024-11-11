В Минске прошёл международный турнир «Лига самбо»
В Минске прошел международный турнир «Лига самбо». Участие в нем приняли более 400 юных спортсменов из Беларуси и России.
Данные соревнования для молодых атлетов стали одними из первых в этом сезоне. Здесь начинающие самбисты не только демонстрируют свои навыки и мастерство, но и получают незаменимый соревновательный опыт международного класса. В этом году конкуренцию белорусам составили ребята из всех областей России. Далее юных спортсменов ожидают совместные сборы.
Алексей Писаренко, тренер по самбо (Россия):
Это мероприятие мы уже посещаем много раз, с первого турнира, и видим, насколько география турнира растет. Сильнейшие клубы России, Беларуси встречаются сегодня на трех коврах. Конкуренция очень мощная. Это бесценный опыт для ребят в таком маленьком возрасте помериться силами и поделиться опытом.
Магомед Рамазанов, заслуженный тренер Беларуси по самбо и дзюдо:
Такие мероприятия, такие дружеские взаимодействия – это же не просто соревнования, это дружба, которая крепнет, в том числе это конкуренция, которую здесь создали эти ребята, которые приехали из других республик. И все это позволяет расти нашим детям, нашим спортсменам и тренерам.
Данный старт в нашей стране проводится не впервые. И с каждым годом его популярность только растет. Расширяется и география, открываются новые имена. Ведь именно эти ребята в будущем будут представлять сборную Беларуси на международных соревнованиях.