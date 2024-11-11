В Минске прошёл международный турнир «Лига самбо»

В Минске прошел международный турнир «Лига самбо». Участие в нем приняли более 400 юных спортсменов из Беларуси и России. Данные соревнования для молодых атлетов стали одними из первых в этом сезоне. Здесь начинающие самбисты не только демонстрируют свои навыки и мастерство, но и получают незаменимый соревновательный опыт международного класса. В этом году конкуренцию белорусам составили ребята из всех областей России. Далее юных спортсменов ожидают совместные сборы.

Алексей Писаренко, тренер по самбо (Россия):

Это мероприятие мы уже посещаем много раз, с первого турнира, и видим, насколько география турнира растет. Сильнейшие клубы России, Беларуси встречаются сегодня на трех коврах. Конкуренция очень мощная. Это бесценный опыт для ребят в таком маленьком возрасте помериться силами и поделиться опытом.