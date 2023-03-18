В Минске прошли международные соревнования по силовым видам спорта

Минск в эти дни стал центром еще одного международного турнира. Определять сильнейших и делиться опытом в столицу приехали представители силовых видов спорта из всех регионов страны, а также из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Внимание к старту привлекал и состав участников. Среди которых значился и не нуждающийся в особом представлении Вячеслав Хоронеко. Он замахнулся на очередной мировой рекорд. На этот раз в новом упражнении – белорусском жиме, суть которого заключается в жиме лежа одновременно двух гирь с ограничением по времени. И мэтр преуспел. Новый мировой рекорд зафиксирован.

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен мира: Здесь я остался верен себе, то есть я не увеличивал на один или два подъема: сколько мог – столько и делаю. Получилось на 20 – получилось на 20. Поэтому мы очень рады, что и презентация прошла, и мы установили официальные мировые рекорды.

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси:

Этот турнир подводит черту по всем этим силовым видам: кто чего достиг не только в нашей стране, но и в других странам. В этих видах белорусские атлеты преуспевают. Мы любим свою страну и хотим, чтобы о ней знали как можно больше. И придумав новую дисциплину, мы, не раздумывая, дали им название белорусский жим лежа.

Сообщество занимающихся силовыми видами спорта неутомимо. Впереди запланировано большое количество турниров и мастер классов. Помимо этого, в ближайших перспективах новые мировые рекорды.