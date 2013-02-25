Новости Беларуси. Накануне в Минске прошла церемония закрытия чемпионата мира по велотреку. Беларусь впервые принимала мировой форум в олимпийском виде спорта.

На протяжении пяти дней за победу боролись команды из 35 стран. В Минск приехали лучшие велогонщики планеты. Они разыграли 19 комплектов наград. В итоге медальный зачет возглавили спортсмены из Великобритании. Следом за ними в турнирной таблице расположились Германия и Австралия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот белорусские триумфальные гонки пока впереди: нашим спортсменам не удалось показать высокий результат в нынешнем мировом первенстве, зато это никак не помешало организаторам провести чемпионат на высшем уровне.

В медальном зачёте в лидеры вышли гонщики «туманного Альбиона»: у Великобритании 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Чуть ниже в турнирной таблице расположились Германия и Австралия.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Когда принято было Президентом решение построить этот спортивный комплекс и тогда же было принято решение, что запроектируют белорусские строители и белорусские проектировщики. Строители сделали. Это наша гордость, наше достоинство, наше достояние, которое, я уверен, еще не одно десятилетие будет служить Республике Беларуси и белорусскому велосипедному спорту, и мировому.

Пэт Маккуэйд, глава Международного союза велосипедистов:

В Беларуси прошёл действительно великолепный чемпионат мира по велосипедному спорту на треке. Пять дней в Минске мы могли наблюдать захватывающие гонки. От имени Международного союза велосипедистов и от имени всего велосипедного сообщества я бы хотел поблагодарить, в первую очередь, всех атлетов за то, что это всё случилось. Мы бы с удовольствием вернулись в Минск для того, чтобы ещё раз провести международные соревнования по велосипедному спорту. И я с нетерпением жду того дня, когда снова окажусь в вашем городе.