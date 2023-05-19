Волейбол. Молодёжная лига России. Сборная Беларуси обыграла «Динамо-Метар»

В Туле продолжается вторая часть финального этапа Молодежной лиги России по волейболу среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну на турнире представляет юниорская сборная Беларуси. По итогам регулярного чемпионата девушки пробились в финальный турнир за 1-6-е места.

Две стартовые встречи отечественные волейболистки проиграли «Ленинградке» и «Локомотиву-СШОР» с одинаковым счетом 0:3. В третьем поединке наши девушки одержали долгожданную победу над «Динамо-Метар» из Челябинска – 3:1.