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Волейбол. Молодёжная лига России. Сборная Беларуси обыграла «Динамо-Метар»

19 мая 2023 12:58
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В Туле продолжается вторая часть финального этапа Молодежной лиги России по волейболу среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну на турнире представляет юниорская сборная Беларуси. По итогам регулярного чемпионата девушки пробились в финальный турнир за 1-6-е места.  

Две стартовые встречи отечественные волейболистки проиграли «Ленинградке» и «Локомотиву-СШОР» с одинаковым счетом 0:3. В третьем поединке наши девушки одержали долгожданную победу над «Динамо-Метар» из Челябинска – 3:1.  

Волейбол. Молодёжная лига России. Сборная Беларуси обыграла «Динамо-Метар»-1

Таким образом, после восьми матчей финального раунда в активе женской юниорской сборной Беларуси 10 очков и 4 место в турнирной таблице. 20 мая наши волейболистки сыграют с клубом «Динамо-Ак Барс» из Казани, а завершат сезон поединком против «Тулицы» 21 мая.  

# Волейбол # Фотофакт

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