Прямой эфир

В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей

14 декабря 2022 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционный новогодний международный турнир по баскетболу среди детей 2011-2012 годов рождения принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей-1

Спортивные баталии проходят в стенах баскетбольного клуба «Минск», который представлен сразу двумя командами. На награды претендуют и четыре дружины из России. Ребята набирают очки по круговой системе. Один поединок длится четыре четверти по 10 минут каждая. В день участники проводят по две игры.

В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей-4

Дмитрий Волохов, тренер СШОР № 1 г. Химки-1:
Если человек тренируется и не играет, то он играть никогда не будет. Чем больше игр, тем больше они растут, тем больше мы понимаем, что надо добавлять. Это очень приятно, игры всегда должны быть. В такое непростое время – молодцы, что проводите турнир. Все здорово, Минск – замечательный город. Беларусь всегда любил, всегда нравилась, молодцы. Побольше бы таких турниров во всех странах, городах.

В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей-7

Дмитрий Арзютов, тренер СДЮШОР БК «Минск-2»:
Основная цель – чтобы ребята получили игровую практику с командами Российской Федерации. В этом году, к сожалению, у нас не так много соревнований. Я работаю сейчас с командой «Минск-2», теми ребятами, которые не попали в основной состав, посмотреть, кто ближайший резерв в основную команду, чтобы немножко поучились играть.

15 декабря определятся победитель и призеры турнира, также будут отмечены лучшие игроки по амплуа.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Баскетбол # Дмитрий Арзютов # Дмитрий Волохов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала
14 декабря 2022 17:16

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку
14 декабря 2022 16:12

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»
14 декабря 2022 13:34

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»