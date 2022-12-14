В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей

Спортивные баталии проходят в стенах баскетбольного клуба «Минск», который представлен сразу двумя командами. На награды претендуют и четыре дружины из России. Ребята набирают очки по круговой системе. Один поединок длится четыре четверти по 10 минут каждая. В день участники проводят по две игры.

Дмитрий Волохов, тренер СШОР № 1 г. Химки-1: Если человек тренируется и не играет, то он играть никогда не будет. Чем больше игр, тем больше они растут, тем больше мы понимаем, что надо добавлять. Это очень приятно, игры всегда должны быть. В такое непростое время – молодцы, что проводите турнир. Все здорово, Минск – замечательный город. Беларусь всегда любил, всегда нравилась, молодцы. Побольше бы таких турниров во всех странах, городах.

Дмитрий Арзютов, тренер СДЮШОР БК «Минск-2»:

Основная цель – чтобы ребята получили игровую практику с командами Российской Федерации. В этом году, к сожалению, у нас не так много соревнований. Я работаю сейчас с командой «Минск-2», теми ребятами, которые не попали в основной состав, посмотреть, кто ближайший резерв в основную команду, чтобы немножко поучились играть.

15 декабря определятся победитель и призеры турнира, также будут отмечены лучшие игроки по амплуа.