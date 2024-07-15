В Минске проходит международный турнир по шахматам памяти Давида Бронштейна

Более 200 интеллектуалов всех возрастов принимают участие в Международном турнире по шахматам «Минск-2024» памяти Давида Бронштейна, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гостями турнира стали шахматисты Польши, Франции и Швейцарии. Самые сильные составы у представителей Беларуси и России. Из-за участия в других форумах старт пропускают Денис Лазавик и Михаил Никитенко, борьбу ведут девять наших гроссмейстеров. Спортсмены соревнуются по уже привычной круговой системе. Всего им предстоит преодолеть 10 раундов. 15 июля турнир прошел свой экватор, и борьба стала еще напряженней.

Игорь Стрелец, главный судья турнира:

Разгон произошел, и уже игроки начали играть, лидирующие игроки между собой. Пока без сенсаций, рейтинг фаворитов показывает свою силы. И впереди семь человек, которые имеют по 4 очка стопроцентно. Следом еще группа из 8 игроков, которые имеют 3,5 очка. Из наших игроков стопроцентный результат имеет Вячеслав Зарубицкий и Михаил Спижарный, по 3,5 – Андрей Горовец, победитель прошлого международного турнира, Алексей Александров и также Дмитрий Новицкий.