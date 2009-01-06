В Минске продолжается турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Несмотря на установившиеся морозы на двух площадках столицы уже третий день не утихают страсти. 30 шайб уже в хоккейной копилке белорусов. Команда Президента – лидер группы "А".

В 19.00 наша команда вышла на лед с дружиной Финляндии. Финны – сильные соперники: в двух предыдущих играх они вышли победителями, забив за 2 дня 18 шайб и пропустив в свои ворота только две.

Еще один яркий лидер пятого Рождественского международного турнира любителей хоккея – это россияне. В своей группе "В" они явные фавориты. Команда России 2 дня уходит с ледовой площадки победителем. Россияне уже разгромили австрийцев и словаков. А сейчас, чуть менее часа назад, в Ледовом Дворце на Притыцкого они скрестили клюшки с канадцами.

И сегодня уже в ближайшие часы станет известно, кто поборется завтра за победный пьедестал. Завтра днем состоится игра за 3-е место, вечером горячим лед станет для команд, которые сразятся за звание победителя турнира.