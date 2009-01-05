В Минске продолжается пятый рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

И сегодня на лед выйдут команды Беларуси и Германии. Начало матча в семь вечера. Беларусь на рождественском любительском турнире, как и в прошлые годы, представлена командой Президента страны. Накануне наша дружина с разгромным счетом 16:3 одержала победу над хоккеистами Швейцарии.



Как минимум полматча дружина соперников оказывала хозяевам упорное сопротивление. Однако со второй половины игры стало сказываться преимущество белорусов, они забросили подряд 13 шайб. Форвард гостей Кристиан Серена, забросивший две шайбы в ворота белорусов, пообещал, что он и его партнеры приложат все усилия, чтобы выиграть на рождественском турнире хотя бы один матч.



Отметим, за пять лет соревнования успели получить титул неофициального чемпионата мира среди любителей. После круговых турниров в своих группах участники разыграют призовые места. 7 января победители квартетов поспорят за главный приз, а команды, занявшие вторые места, разыграют бронзу.