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Пятый рождественский международный турнир любителей хоккея взял разбег

03 января 2009 17:52
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4-го января на лед выйдут 8 сборных команд, в том числе – Австрии, Финляндии, России и Швейцарии. А сегодня в Минск начали съезжаться гости. Первыми в борьбу за главный приз от Президента Беларуси включатся канадцы. Ледовая дружина этой страны прибыла заблаговременно: потренироваться и "обкатать лед". Забить шайбу в белорусские ворота для канадских хоккеистов вопрос престижа. Наш турнир уже получил титул неофициального чемпионата мира среди любительских команд.

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