Пятый рождественский международный турнир любителей хоккея взял разбег

4-го января на лед выйдут 8 сборных команд, в том числе – Австрии, Финляндии, России и Швейцарии. А сегодня в Минск начали съезжаться гости. Первыми в борьбу за главный приз от Президента Беларуси включатся канадцы. Ледовая дружина этой страны прибыла заблаговременно: потренироваться и "обкатать лед". Забить шайбу в белорусские ворота для канадских хоккеистов вопрос престижа. Наш турнир уже получил титул неофициального чемпионата мира среди любительских команд.