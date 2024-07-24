Футболисты минского «Динамо» 24 июля в гостях сыграют против болгарского «Лудогорца»

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: Нам надо предложить свои козыри сопернику, чтобы каким-то образом по сумме двух матчей склонить чашу весов в свою пользу. Поэтому будем искать, свои сильные стороны как реализовать. Обойма у соперника очень серьезная, команда может позволить себе сыграть матч чемпионата, через два – Лиги чемпионов. Тем не менее организация игры, дисциплина, полнейшая самоотдача и исполнительское мастерство в тех моментах, которые нам предоставятся для реализации голевых ситуаций. Здесь это будет решающим фактором, чтобы добиться положительного результата.

Дмитрий Подстрелов, полузащитник ФК «Динамо-Минск»:

Такие шансы не у каждого есть в жизни, играть в Лиге чемпионов. Конечно, все готовы, настраиваются на игру и показать только положительный результат.

Ответный матч состоится 31 июля в венгерском Мезекевешде. Если «Динамо» пройдет «Лудогорец», то в третьем раунде квалификации белорусская команда сыграет с победителем пары «Линкольн» из Гибралтара – «Карабах» из Азербайджана. Накануне «Карабах» в выездном поединке одолел оппонента со счетом 2:0.