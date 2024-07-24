Финал Кубка России по парусному спорту стартовал в Санкт-Петербурге

В Петербурге стартовал финал Кубка России по парусному спорту и второй этап Кубка Содружества. В соревнованиях принимают участие более 170 спортсменов из 9 регионов России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А в рамках Кубка Содружества за медали будут бороться и белорусские яхтсмены, в том числе Татьяна Дроздовская. Лидер нашей сборной стала победительницей двух предыдущих кубков Содружества в олимпийском классе «Лазер-Радиал».

Татьяна Дроздовская, чемпионка мира по парусному спорту:

Два года подряд я выигрывала Кубок Содружества. Такая же задача стоит и на эту регату, и на этот год. Поэтому провести все свои гонки на высоком уровне, стараться уменьшить количество ошибок и использовать погоду в своих целях.