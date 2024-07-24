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Финал Кубка России по парусному спорту стартовал в Санкт-Петербурге

24 июля 2024 13:53
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В Петербурге стартовал финал Кубка России по парусному спорту и второй этап Кубка Содружества. В соревнованиях принимают участие более 170 спортсменов из 9 регионов России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Кубка России по парусному спорту стартовал в Санкт-Петербурге-1

А в рамках Кубка Содружества за медали будут бороться и белорусские яхтсмены, в том числе Татьяна Дроздовская. Лидер нашей сборной стала победительницей двух предыдущих кубков Содружества в олимпийском классе «Лазер-Радиал».

Финал Кубка России по парусному спорту стартовал в Санкт-Петербурге-4

Татьяна Дроздовская, чемпионка мира по парусному спорту:
Два года подряд я выигрывала Кубок Содружества. Такая же задача стоит и на эту регату, и на этот год. Поэтому провести все свои гонки на высоком уровне, стараться уменьшить количество ошибок и использовать погоду в своих целях.

# Спортивные соревнования # Татьяна Дроздовская

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