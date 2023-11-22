В Минске продолжается открытое первенство Беларуси по пулевой стрельбе. В спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко собрались сильнейшие атлеты страны в возрасте до 20 лет, а также юниоры из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В условиях яркой и конкурентной борьбы белорусская молодежь не затерялась. Лучших определяли в двух упражнениях. В международном финале стрельбы из пневматического пистолета Владимир Шолохов завоевал золотую награду. А в стрельбе из пневматической винтовки серебро в активе Арсения Ливанцова. Кроме того, у наших спортсменов есть хорошая возможность заявить о себе и попасть в ближайший резерв.

Елена Стрельцова, судья соревнований:

Открытые соревнования помогают нашим ребятам набраться опыта. У многих детей, которые стремятся повысить свой спортивный результат и попасть в сборную или ее резерв, есть возможность увидеть красивые и напряженные финалы, а также перенять опыт у российской сборной.

Константин Тюшевский, старший тренер сборной России по пулевой стрельбе:

Мы приезжаем сюда всегда с большим удовольствием. Наш состав проходит обкатку. Так как в связи с международными событиями мы находимся в определенной изоляции, то нам такие выезды очень полезны и нужны. Это опыт: ребята что-то друг у друга видят, что-то заимствуют.