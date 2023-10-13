Лидер ЧБ по хоккею солигорский «Шахтёр» в домашнем матче неожиданно уступил «Химику»

Солигорский «Шахтер» в его же стена обидел новополоцкий «Химик». Причем гости победили, что называется, с запасом. В первом периоде они забросили две безответные шайбы. Во втором еще дважды наказали соперника, но и сами пропустили. А в третьем дружины разошлись миром. В итоге «Химик» сильнее – 5:2. Из других итогов тура нужно отметить сверхрезультативное противостояние в «Могилеве» и второй кряду успех «Гомеля».