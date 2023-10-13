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Лидер ЧБ по хоккею солигорский «Шахтёр» в домашнем матче неожиданно уступил «Химику»

13 октября 2023 11:31
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Два из трех матчей чемпионата Беларуси по хоккею подарили интересные итоги. Лидер первенства проиграл восьмой команде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер ЧБ по хоккею солигорский «Шахтёр» в домашнем матче неожиданно уступил «Химику»-1

Солигорский «Шахтер» в его же стена обидел новополоцкий «Химик». Причем гости победили, что называется, с запасом. В первом периоде они забросили две безответные шайбы. Во втором еще дважды наказали соперника, но и сами пропустили. А в третьем дружины разошлись миром. В итоге «Химик» сильнее – 5:2. Из других итогов тура нужно отметить сверхрезультативное противостояние в «Могилеве» и второй кряду успех «Гомеля».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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