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  • В Минске и Борисове начали продавать билеты на матч Лиги чемпионов между футболистами борисовского БАТЭ и мадридского "Реала"

В Минске и Борисове начали продавать билеты на матч Лиги чемпионов между футболистами борисовского БАТЭ и мадридского "Реала"

19 ноября 2008 08:48
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В кассы городского стадиона Борисова поступит 9 тысяч билетов, в кассах главной спортивной арены страны будет продано 14 тысяч. Кроме того, около 3 тысяч билетов получат любители футбола из областей. Игра состоится на минском стадионе "Динамо" 25 ноября. Накануне главный тренер "Реала" Бернд Шустер в интервью испанской прессе отметил, что играть с белорусами будет тяжело. По его мнению, все уже поняли, что к команде из Борисова нужно относиться с максимальной серьезностью – ее игроки ничего не боятся, получают удовольствие от футбола, что делает их опасными.

# Лига чемпионов

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