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Танцевальные страсти продолжают бушевать в столице

09 ноября 2008 15:38
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Сегодня вниманию зрителей – латиноамериканская программа среди взрослых, детей и юниоров. А также показательные выступления мировых звезд из Италии Стефано ди Филиппо и Анны Мельниковой. Вчера свое мастерство на белорусском паркете уже продемонстрировала одна итальянская топ-пара - Доменико Соале и Джои Черазолли. И все-таки основное внимание зрителей было приковано не к заслуженным грандам, а к начинающим спортсменам. Впервые в Беларуси под сводами Дворца спорта состоялся чемпионат мира по спортивным танцам среди юниоров. Белорусская пара выступила достойно и стала серебряным призером чемпионата.

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