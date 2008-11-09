Танцевальные страсти продолжают бушевать в столице

Сегодня вниманию зрителей – латиноамериканская программа среди взрослых, детей и юниоров. А также показательные выступления мировых звезд из Италии Стефано ди Филиппо и Анны Мельниковой. Вчера свое мастерство на белорусском паркете уже продемонстрировала одна итальянская топ-пара - Доменико Соале и Джои Черазолли. И все-таки основное внимание зрителей было приковано не к заслуженным грандам, а к начинающим спортсменам. Впервые в Беларуси под сводами Дворца спорта состоялся чемпионат мира по спортивным танцам среди юниоров. Белорусская пара выступила достойно и стала серебряным призером чемпионата.