Итальянские танцоры провели мастер-класс для белорусов

Четырехкратные чемпионы мира по спортивным танцам в европейской программе Доменико Соале и Джоя Черазолли провели мастер класс для белорусских спортсменов.

Три часа любители спортивных танцев оттачивали вальс, танго и квик- степ. Итальянские «па» настолько вдохновили, что белорусские спортсмены даже отказались от перерыва. Доменико Соале и Джоя Черазолли уже 18 лет вместе сбивают набойки на паркете. Довальсировали до четырехкратных чемпионов мира в европейской программе. Беспрецендентный случай, когда жюри признает талант неоднократно.

Тише едешь - дальше не будешь, танец-здоровье, а здоровье-жизнь, и - невозможное становится возможным. Секретом успеха итальянские спортсмены делятся с белорусскими профессионалами. Три часа оттачивают вальс, танго и квик-степ. Язык танца понятен без переводчика. Микрофон только мешает.

Международный турнир по спортивным танцам, который завершился в столице вчера показал: наши спортсмены с каждым годом набирают обороты. Белорусская пара заняла второе место в программе 10 танцев в группе юниоры-2. До этого мы были на третьей ступеньке пьедестала. Хороший потенциал белорусских спортсменов и высокий уровень проведения соревнований отмечают и итальянские танцоры.

То, что марку удержим, специалисты не сомневаются. У нас есть кого, кому и где готовить. Перенять же опыт можно не только заграницей, зарубежные спортсмены готовы поделиться им в Беларуси.

