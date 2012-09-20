В Минск вернулся Шарль Лингле, который уезжал в Канаду по семейным обстоятельствам

Новости Беларуси. Локаут в Национальной Хоккейной лиге подвиг многих игроков перебраться из-за океана в Европу. Взоры звездных хоккеистов обращены в сторону КХЛ. Илья Ковальчук, покинув «Нью-Джерси», стал новым капитаном питерского СКА. Форвард «Детройта» Павел Дацук подписал контракт с ЦСКА, а Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс» вернулся в московское «Динамо», сегодня он под номером 32 должен выйти на лед против минских одноклубников.

«Зубры» сделали первую остановку в выездном турне в Белокаменной, где вечером померяться силами с москвичами.

В расположение минчан прибыл Шарль Лингле, который уезжал в Канаду по семейным обстоятельствам. Он рассматривается в качестве игрока основы в следующих встречах: в Новокузнецке, Новосибирске и Хабаровске.