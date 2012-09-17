Белорус Виктор Братченя на чемпионате мира по армрестлингу завоевал «золото» и «бронзу»

Новости Бразилии. Белорус Виктор Братченя на 34 чемпионате мира по армрестлингу завоевал «золото» и «бронзу». Первенство мира проходит в эти дни в бразильском городе Сан-Винсенте, штат Сан-Паулу. Виктор Братченя взял бронзу в борьбе на левой руке и золото на правой в категории до 75 килограммов среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Уроженец Брестчины семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы в этом виде спорта. Всего в нынешнем чемпионате в Бразилии участвуют около 700 спортсменов из 42 стран. Беларусь представляют шесть человек.

17 сентября – последний день соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.